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Sapsızoğlu: Çocuklarımızın hak ettikleri ortamlarda spor yapmalarını sağlayacağız

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Hasan Sapsızoğlu devam eden tadilat çalışmalarıyla ilgili açıklamayı yaparken, “Çocuklarımıza hizmet etmek için çıktığımız yolda doğruları yaparak, çocuklarımızın hak ettikleri ortamlarda spor yapmalarını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı

Sapsızoğlu: Çocuklarımızın hak ettikleri ortamlarda spor yapmalarını sağlayacağız
KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmaları devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonubaşkanı Hasan Sapsızoğlu devam eden tadilat çalışmaları ve hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Tadilat resimlerine bakarak, fazlasıyla çalışıp çocuklarımıza hizmet etmeye devam ederken geçmişimize bakıp geleceğimizi inşa edeceğiz. Çocuklarımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda doğruları yapmaya çalışarak çocuklarımızın hak ettikleri ortamlarda spor yapmalarını sağlayacağız.
Tadilatta öncelik olan çatı değişimi başladı. “Peyak binaları” olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısının değişimi başlarken, çatı değişimi için gerekli malzemeler de geldi.
Bu arada iç mekanın tadilatı da sürüyor. İç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlanacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu Salonunun ismi, tadilat sonrasında Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak.
 
 
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