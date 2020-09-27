Yarışlar bir an önce başlasın

KITMOK sporcuları, Covid-19 sebebiyle uzun bir süredir yapılamayan motor yarışlarının yeniden yapılmasını istiyorlar

Öney ÇAĞAKAN

Motosiklet tutkunları, Covid-19 sebebiyle uzun bir süredir yapılamayan motor yarışlarının yeniden yapılmasını istiyorlar.

Sağlık üst kurulunun da vereceği karar doğrultusunda Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) tarafından yeni yarış takviminin yapılmasıve yarışmaların, 1 Ekim’den sonra yapılması hedefleniyor.

KITMOK sporcuları Yakup Çavuşgil, Çağlar Çakır,Serdar Nergiz ve Ali Moda,CemsaKarting Pistinde, yarışların başlaması umuduyla antrenmanlara devam ediyorlar. ss

Antrenman yapan yarışmacılar görüşlerini aktarırken yarışmaların bir önce başlamasının beklediklerini söylediler.

