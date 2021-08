Sapsızoğlu: Antrenörlerimize iş garantisi veriyoruz

Hasan Sapsızoğlu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu ile açıklamalar yaparken, “Büyüyen ailemize yeni kardeşlerimizi kazandırmak için antrenör kursu düzenleyeceğiz. Hedefimiz olan 10 bin çocuğumuza ulaşabilmek için yeni eğitmen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Kursu tamamlayan antrenörlerimize iş garantisi de veriyoruz.” ifadelerini kullandı



KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu düzenleyecek.

01 – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan kurstaki teorik dersler online, uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak. Sınav geçme notu 60 (Altmış) olan 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu Eğitimin verileceği yer ve saati 29 Ağustos tarihinde katılımcılara mesaj olarak iletilecek. Kurs katılım ücreti ise 1.600 TL olarak belirlendi.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminden kursun kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“1. Kurs başvuruları KKTC Cimnastik Federasyonuna yapılacaktır.

2. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar tamamlamalıdır.

3. Üniversitelerde BESYO veya Spor Bilimleri Fakültesi'nde halen öğrenim görmekte olan katılımcılar transkript ibraz edebilir ve en düşük CC olmak kaydı ile muaf sayılabilmektedirler.

4. BESYO veya Spor Bilimleri Fakültesi’nden en az 5 yıl önce mezun olmuş katılımcılar da muaf sayılmaktadırlar. 5 yıl üzeri mezun olan katılımcılar için konuları güncellemek adına derslere katılım zorunludur.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR:

a) En az 18 yaşını bitirmiş olmak.

b) Cimnastik antrenörlüğü yapmasında fiziksel engelinin olmaması.

c) Herhangi bir suçtan dolayı cezai işleme tabii tutulmamış olması.

GEREKLİ BELGELER:

a) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

b) İkametgâh Belgesi

c) Karakter Belgesi

d) Kimlik Fotokopisi

e) Diploma Fotokopisi

f) Sağlık Raporu

İLETİŞİM. : +90 (533) 874 14 52”

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ise 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Büyüyen ve her bölgeye yayılan ailemize yeni kardeşlerimizi kazandırmak için 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenör Kursu düzenleyeceğiz.

18 yaşını doldurmuş ve içinde çocuk sevgisi olan herkesi kursumuza bekliyoruz. Şu anki antrenör sayımız 70, çocuk sayımız ise 3 bindir. Bizim hedefimiz olan 10 bin çocuğumuza ulaşabilmek için yeni eğitmen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Kursu tamamlayan antrenörlerimize iş garantisi de veriyoruz.”