DAÜ ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu. Protokol, üniversite ile bakanlık arasında bilimsel ve akademik iş birliklerini geliştirmek, üniversite öğrencilerinin bakanlık nezdinde staj yapabilmelerini sağlamak, Bayındırlık ve Ulaştırma konularında toplum yararına ortak projeler geliştirmek ve karşılıklı çalışmaları teşvik etmek konularını kapsıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, imza törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu katıldı.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade etti. Canaltay, “DAÜ bizim evimiz, yurdumuz. Yıllardır hem Gazimağusa’nın hem üniversitenin kalkınması için her türlü iş birliği içerisinde bulunmaya çalıştık. Bakanlık olarak hem bakanlığın hem de gençlerin kalkınmasını sağlamak için iş birliği içerisinde olmaya da devam edeceğiz” dedi.

DAÜ gibi güzide bir üniversiteden önemli destekler alacaklarına inandığını belirten Canaltay, üniversitelerin artık ülkenin gelişimine ve çağı yakalamasına katkı sağlaması gerektiğine inandığını vurguladı. Canaltay, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

HOCANIN

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında üniversitenin bölge halkıyla bütünleşmesi ve altyapının güçlendirilmesi için iş birliklerinin son derece önemli olduğunu belirterek, desteğin her zaman olduğunu ve bundan sonra da olacağına inandığını bildirdi.

Prof. Dr. Hocanın, akademik ve bilimsel alanlarda DAÜ’nün kurumsal yapısını ve bilgi birikimini bakanlığın projelerinde seferber etmeye hazır olduklarını belirtti. Öğrencilerin de bakanlık nezdinde staj yapmalarına olanak sağlanacağını ifade eden Hocanın, yeni akademik yılda yüz yüze eğitimin başlayabilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

ÖZCENK

DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk ise konuşmasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay’ı, özelde Gazimağusa’nın genelde ise ülkenin göz bebeği DAÜ’de ağırlamaktan son derece memnun olduklarını belirtti. DAÜ’nün her geçen gün daha da ileri seviyelere geldiğini vurgulayan Dr. Özcenk imzalanan protokol sonucunda öğrencilerin staj imkanına sahip olacağının da altını çizdi.