Sapsızoğlu: Ambargo kendi içimizde

Cimnastik Federasyonunun Yeni Erenköy’e kazandırmak istediği salon projesi, harap haldeki binaya, aylık 3,000 TL kira istenmesi nedeniyle yarıda kaldı. Başkan Hasan Sapsızoğlu olaya sert tepki gösterirken, “Asıl ambargo kendi içimizde hala yaşıyor ve yaşatılıyor. Buna sebep verenlere hakkımızı helâl etmiyoruz. Ama çocuklarımıza ulaşmak için bu engellemeler bizi durduramayacak.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun Yeni Erenköy bölgesindeki sporculara ve çocuklara kazandırmak istediği salon projesi, Karpaz Kooperatif Tütün Şirketinin harap haldeki binaya,imzalanan mutabakata aykırı olarak aylık 3,000 TL kira istemesi nedeniyle yarıda kaldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu olaya sert tepki gösterirken, şu açıklamayı yaptı:

“Sporumuza ve çocuklarımıza yapılan ambargoların ortadan kaldırılması için yardıma ihtiyacımızınolduğu bir gerçektir.

Ama şunun farkına varmamız gerekiyor ki, asılambargo kendi içimizde hala yaşıyor ve yaşatılıyor. Ambargo zihniyette, ambargo bireylerdedir. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak yaklaşık 8 aydır uğraştığımız ve Yeni Erenköy bölgesinde yer alan çocuklarımızında cimnastik salonu ihtiyacını ortadan kaldırabilme ve her çocuğun spor yapma hayalini gerçekleştirme adına atılımlarımıza umutlu bir şekilde adım atıyorduk. Fakat hayallerimiz sebebi bilinmeyen bir şekilde yarım kaldı.

Yapılan tüm görüşmeler sonucunda ilk 5 yıl kira ödemeden, sonraki yıllar içinde düşük bir kira bedeliyle anlaşma sağlanmışken,bugün gelinen noktada 3 bin TL kira bedeli istenmesinden ötürü bu alan ile ilgili çalışmalarımızı durdurmuş bulunmaktayız. Bu konudan dolayı KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çok üzgünüz.

Bizler çocukların sağlıklı, sıhhatli ve kötü alışkanlıklardan uzak olmaları yönünde adım atmak isterken, zihni ambargo dolu olan kişi/kişiler tarafından engellemeye çalışılıyoruz. Sanırım bu sonuçtan da anlaşıldığı gibi konuya bakış açısının farklılığından dolayı ön planda tutulan değerlerin önemi ortaya çıkıyor.

Bu kararın oluşmasına sebep verenlere hakkımızı helâl etmiyoruz. Yeni Erenköy bölgemizdeki çocuklarımıza ulaşmak için bu engellemeler bizi durduramayacak. Aksine bizi daha çok motive ediyor.

Erenköy bölgemizdeki kulüplerimize ve çocuklarımızı sizler düşünmüyorsunuz ama bizler düşünüyor ve düşünmeye de devam edeceğiz.Yılmadık, yılmayacağız.”

