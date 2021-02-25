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Real Madrid son dakikalarda güldü

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Real Madrid son dakikalarda güldü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu heyecanı yaşandı.

İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'ya konuk oldu.

Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Atalantalı Remo Freuler kırmızı kart gördü.

Real Madrid, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibi karşısında aradıığı golü 86. dakikada Ferland Mendy ile buldu: 0-1

Sahadan 1-0 galip ayrılan İspanyol devi, rövanş için avantaj elde etti. 

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Salı günü oynanacak.

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