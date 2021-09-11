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Saner, Süper Kupa’yı izledi

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Saner, Süper Kupa’yı izledi
Başbakan Ersan Saner, Mağusa Türk Gücü (MTG) ve Yenicami Ağdelen Kulubü (YAK) arasında oynanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Süper Kupa Final karşılaşmasını izledi.
Başbakan Ersan Saner, “ Mağusa’da aylar sonra güzel bir futbol maçı izledik. KTFF Ahmed Sami Topcan Süper Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü futbolcu, yönetici ve taraftarlarını içtenlikle kutlarım. Yenicami takımı ile yönetici ve taraftarlarını da ortaya koydukları dostça tutum ve mücadeleden dolayı tebrik ederim.
Tüm takımlarımıza önümüzdeki hafta başlayacak lig karşılaşmalarında başarılar dilerim.” açıklamasını yaptı.
 
 
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