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Tatar, Süper Kupa maçındaydı

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Tatar, Süper Kupa maçındaydı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile kupa şampiyonu Yenicami arasında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçını izledi.
Maç sonrasında kupayı kaldıran Mağusa Türk Gücü ve finalist Yenicami sporcularına kupa ve madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar, maçın hakemlerine de plâketlerini verdi.

 
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