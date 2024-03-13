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Akman Tüzünkan, Sakarya’dan rekorla döndü

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Akman Tüzünkan, Sakarya’dan rekorla döndü
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Yakın Doğu Üniversitesi genç yüzücülerinden Akman Tüzünkan katılmış olduğu Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Erkek Yüzme Türkiye Birinciliği Uzun Kulvar Sakarya yarışlarında 50 metre sırtüstü branşında 00:31.55'lik derecesi ile 13 yaş uzun kulvar rekoru kırdı. Tüzünkan, ayrıca 100 metre ve 200 metre sırtüstü branşlarında Türkiye Yüzme Federasyonu bölge karmaları seçme müsabakası barajlarını geçmeyi de başardı.
Genç yüzücü bu sonuçların ardından 13-14 Nisan 2024 tarihindeki müsabakalara katılma hakkını kazandı.
 
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