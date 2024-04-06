Yıldızlar Futbol Birinciliği'nde finalde karşılaşan Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile İrsen Küçük Ortaokulu arasındaki mücadelenin galibi penaltı atışları sonunda Canbulat Özgürlük Ortaokulu olunca tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Ortaokullararası (Yıldızlar) Futbol Birinciliği’nde şampiyon Canbulat Özgürlük Ortaokulu oldu. 2023 -2024 Eğitim - Öğretim Yılı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Yıldızlar Futbol Birinciliği dün oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan final mücadelesinde Canbulat Özgürlük Ortaokulu ile İrsen Küçük Ortaokulu karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan final maçında şampiyonu seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonucu rakibine 4-3 üstünlük kuran Canbulat Özgürlük Ortaokulu okul tarihinde ilk kez futbolda şampiyonluğuna ulaştı.

İKİNCİ İRSEN KÜÇÜK, ÜÇÜNCÜ ŞHT. TURGUT:

İrsen Küçük Ortaokulu’nun ikinci olarak tamamladığı organizasyonda üçüncülüğü Şht. Turgut Ortaokulu elde etti. Göçmenköy Sahası’nda oynanan üçüncülük mücadelesinde Şht Turgut Ortaokulu rakibi Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü’Nü 5-0 mağlup etti. Final maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalyalar bakanlık yetkilileri tarafından takdim edildi.

