Salonlar açılmayacak

KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı toplantısında bazı yasakların sürmesi yönünde karar alırken halen uygulamada olan yasaklarla ilgili bazı açılımlar da yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında sporla ilgili alınan kararları da açıkladı. Alınan kararlar şöyle:

“Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verilmiştir.

Yüzme havuzları ve kapalı spor salonları ise kapalı olmaya devam edecek yerler arasında yer aldılar. Alınan bu karar sonrasında sahipleri son günlerde isyan sesleri yükselten fitnes salonları da kapalı kalmaya devam edecek.”

