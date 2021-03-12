Alagöz: Sezonun 15 Nisan’da başlatılması planlanıyor

Çetinkaya basketbol antrenmanlarına başlarken, koç Kadri Alagöz, “Artık ülkemizde de sporun başlaması gerekmektedir. Önlemlerimizi alarak antrenmanlara başladık. Basketbolda da sezonun 15 Nisan’da başlatılması planlanıyor.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Federasyonunun açık alanda antrenman yapma izni vermesinden sonra antrenmanlarına başladı.

Koç Kadri Alagöz yönetiminde GöçmenköyÇim Antrenman Sahasında antrenmanları başlayan Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, uzun aradan sonra antrenmanlara başlaması ile ilgili olarak Kadri Alagöz şu açıklamaları yaptı:

“Öncelikle tüm basketbol camiasına hayırlı olsun. Antrenmanların başlaması konusunda ilk adımı atan başta Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit olmak üzere tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bunu öncelikle bir sporsever olarak söylüyorum. Tüm dünyada spor devam ediyor. Artık bizim ülkemizde de sporun başlaması gerekmektedir.

Bize yapılan yazılı açıklamada açık havada antrenmanların kontrollü bir şekilde yapılabileceği belirtildi. Biz de önlemlerimizi alarak antrenmanlara başladık.

Aldığımız duyumlara göre sezonun 15 Nisan’da başlatılması planlanıyor. Bu da 1 aydan biraz fazla bir süremiz olduğunu bize gösteriyor. Bu sürede bize lige hazırlık açısından yeterlidir.

Çünkü geçen sürede oyuncularımız hep kontrolümüzde idiler. Evde fitnes, yürüyüş ve benzeri çalışmaları yaptılar.



