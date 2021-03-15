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Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi kuruldu

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Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi'nde düzenlenecek olan ilk hakem kursu, 24, 25, 26 Mart tarihlerinde, 17:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi kuruldu

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, basketbola yeni hakemler kazandırmak için Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi'ni kurdu.
Attila Topaloğlu Akademisi'nden hakem yetiştirmek için kurs düzenleyecek olan Basketbol Federasyonu, “Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi'nden yetişen ilk hakem olmaya hazır mısın? Son başvuru tarihi: 23 Mart 2021. Bizimle iletişime geç:Basketbol Federasyonu: 0392 223 43 10
Okan Kandıran: 0533 826 10 91” açıklamasını yaptı.
Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi'nde düzenlenecek olan ilk hakem kursu, 24, 25, 26 Mart tarihlerinde, 17:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
 

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Etiketler; #Basketbol Federasyonu
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