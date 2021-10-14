SAKAlılar, Girne’de coştu

Niyazi ERGÜLEN

Orhan Dilek başkanlığındaki Sadrazam Kayalar Spor Kulübü (SAKA), düzenlediği dayanışma gecesi ile camiayı bir araya getirdi.

Girne’deLimosRestorantta düzenlenen dayanışma gecesine katılım yoğun olurken, Spordan sorumlu Ekonomi ve Enerji bakanıErhan Arıklı, Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser, Spor Dairesi müdürü Fuat Tek ve Lapta Belediyesi meclis üyeleri de katıldılar.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunda gerçekleştirilen gecede Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yasin Aydın ve grubu sahne alarak, misafirlere coşkulu saatler yaşattı.

