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Alanya’da Oceanman olmak için yüzecekler

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Alanya’da Oceanman olmak için yüzecekler
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Yüzücülerimiz 15 ülkede yapılanDünyanın en büyük açık su organizasyonlarından biri olan Oceanman yarışının Alanya serisinde yüzecekler.
3 açık su yüzücümüz Doğukan Ulaç,Hasan İlker ve Osman Akkuş,Oceanman Alanya’yakatılacaklar. 30 ülkeden 1100’, aşkın yüzücü kıyasıya mücadele edeceği Oceanman Alanya yarışıiki gün boyunca yapılacak. Yüzücülerimiz Cumartesi günü 3x750m bayrak yarışına,Pazar günü ise 10km yarışına katılacaklar.
 
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