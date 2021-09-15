Ronaldo güvenlik görevlisinden özür diledi

YoungBoys-Manchester United maçı öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi



Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.

Önceki

İsviçre ekibi YoungBoys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, YoungBoys'un gollerini 66. dakikada Nicolas MoumiNgamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda YoungBoys-Manchester United maçı başlamadan önce ısınma sırasında Ronaldo, çektiği bir şutta topun çarpmasıyla bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisine maç sonrasında forma hediye etti.Maç öncesi çektiği şut sonrası bayılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi kadının durumunu kontrol etmek için kale arkasına giden Ronaldo, görevliden özür diledi.Önceki gece oynanan maç sonrasında ise güvenlik görevlisi kadına forma hediye etti. Güvenlik görevlisi kadın maç sonrasında forma ile fotoğrafını paylaştı.İsviçre ekibi YoungBoys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, YoungBoys'un gollerini 66. dakikada Nicolas MoumiNgamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı.