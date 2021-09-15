Falcao'nun sözleşme fesih bedeli 3 milyon Euro

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao'ya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon Euro ödendiğini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı takımdan RayoVallecano kulübüne transfer olan RadamelFalcao ile ilgili konuştu. ''Falcao'ya sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon Euro ödendik diyen Elmas, ''9.6 milyon dolar brüt kontratı, oynadığı her 5 maçta aldığı prim vardı.'' ifadelerini kullanı.

Galatasaray'da yeni transferlerin bonservis bedelleri de belli oldu:

Barış Alper: 2 milyon 100 bin euro

Berkan: 4 milyon euro

Halil: 1 milyon euro (K)

Cicaldau: 6.5 milyon euro

Boey: 1 milyon 150 bin euro

Nelsson: 7 milyon euro

Morutan: 3.5 milyon euro

Assunçao: 100 bin euro (K)

