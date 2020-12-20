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Ressam başkan

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Ressam başkan
Küçük Kaymaklı’nın başarılı kulüp başkanı Akay Aşina, futbolun yanı sıra sanatta da başarılı olduğunu sosyal medya paylaşımları ile gösteriyor.
Mart ayında pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde çizdiği resimleri paylaşan Akay Aşina, yeni resmini de tamamladı.
Ressam kulüp başkanAkay Aşina, özellikle kara kalem çalışmaları ile takipçilerinin takdirini topluyor.
 
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