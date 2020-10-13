Ramadan Cemil Turnuvasının statüsü belirlendi

Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının statüsü açıklandı

Merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına geleneksel olarak organize edilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 19 Ekim Pazartesi başlıyor. Turnuva Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizin marka haline gelen futbol turnuvalarından Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek. Organizasyonu İbrahim Özsoy tarafından yapılan halı saha futbol turnuvası bu yıl 19 Ekim’de başlayacak maçlar her Pazartesi ve Çarşamba akşamları oynanacak. Maçlar 18.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Takımların 2 grupta mücadele edeceği turnuvanın maç programı ise kısa süre içerisinde açıklanacak.Turnuvasının statü ise açıklandı. Buna göre her gruptan puan sıralamasında ilk dört giren takımlar çeyrek finale yükselecekler.Çeyrek finalde ise A1-B4, A2-B3, B1-A4, B2 – A3 şeklinde mücadele edecekler. Çeyrek finalin galipleri, B1-A4, A2-B3 eşleşecekler. Mağluplar üçüncülük için galipler ise final için sahaya çıkacaklar.

Turnuvada mücadele edecek takımlar şöyle:

“Din İşleri Dairesi, Devlet Hastanesi, Tarım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, Elektrik Kurumu, Turizm Bakanlığı, Devlet Piyangoları, Karayolları Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Gümrük Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Haspolat Cezaevi”



