Dikmen Sahası göz kamaştırıyor

BTM Birinci Lig kulüplerinden Dikmen Gücü’nün çimlendirilmiş sahasının zemini boş dönemde oldukça iyi duruma geldi. Aydınlatması da yapılan saha geceleri ışıl ışıl olurken adeta futbol oynamaya davetiye çıkarıyor.

Geçtiğimiz sezon Erman Çelik yönetiminde BTM Birinci Lig final maçını kaybederek K-PET Birinci Lige yükselemeyen Dikmen Gücü, yeni sezon öncesinde kadrosunu koruyup güçlendirdi.

Dikmen Gücü, güçlü kadrosuyla saha avantajını da kullanarak, K-PET Birinci Lige direk yükselmeyi hedefleyecek.

