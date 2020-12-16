Raif Özgüren kabri başında anılacak

Spor basınının önemli isimlerinden, iki yıl önce kaybettiğimiz Raif Özgüren ölümünün ikinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış ve spor basınına önemli katkıları olmuş bir isim olan Özgüren, 2 yıl önce 20 Aralık 2018 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Özgüren için anma töreni 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.



