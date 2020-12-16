Darts Birinci Ligde heyecan başladı

Dartsta Birinci Lig heyecanı başlarken, “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Ozanköy, Vadili Darts Derneği, “B” grubunda Değirmenlik, Diamond Child ve Taşkınköy sezona galibiyetle başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen DartsBirinci Ligi’nde yeni sezon başladı.

12 takımın iki grupta mücadele verdiği ligde “A” grubunda Mağusa Kültür Derneği, Ozanköy ve VadiliDarts Derneği sezona üç puana giren takımlar oldu. “B” grubunda Değirmenlik, Diamond Child ve Taşkınköy sezona galibiyetle başladı.

Efes Pilsen DartsBirinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “A” GRUBU

Göçmenköy-Mağusa Kültür Derneği: 7-9

MesaryaDarts Birliği-Ozanköy: 0-16

VadiliDarts Derneği-Güzelyurt Darts Birliği: 12-4

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİGİ “B” GRUBU

Değirmenlik-Gönyeli: 12-4

Diamond Child –Düzova: 13-3

Taşkınköy-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 11-5

