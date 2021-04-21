Profesörlerden spor anlaşmalarına destek

Prof. Dr. Ali Emre Erol ve Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, Mithat Tekçam’ı ziyaret etti. Görüşmede, “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ile “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine’’ tam destek verildi



TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette iki profesör, Mithat Tekçam’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Tekçam ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki profesöre TC ile KKTC arasında yapılması planlanan

KKTC GENÇLİĞİ VE SPORU ADINA TARİHİ FIRSAT

Erol ve Acar, “TC-KKTC Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ve buna bağlı olarak “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına tarihi bir fırsat olduğunu ifade ettiler.

Gerek Türkiye’de gerekse de ülkemizde bugüne kadar spor alanında yapmış oldukları çalışmalarla gündeme gelen ve bu konularda uzman kişiler olan iki profesör, bu önemli anlaşmaya tam destek verdiklerini belirttiler.

Profesörler, KKTC’ye gençlik ve spor alanında çağ atlatacak bu işbirliğinin faydalarının spor camiasına çok iyi anlatılmasının gerekliliğine de dikkat çekerken bu konuda kendi üzerlerine düşen görevler var ise yardımcı olmaya da hazır olduklarını söylediler.

Mithat Tekçam, profesörlerin bu konuya karşı bakış açıları ve destek sözlerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Prof. Dr. Ali Emre Erol ve Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar’a hem ziyaret hem de konuyla alakalı ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı ziyaret ederek önemli bir toplantı gerçekleştirdiler.TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette iki profesör, Mithat Tekçam’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.Tekçam ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki profesöre TC ile KKTC arasında yapılması planlanan “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ile bu anlaşma içerisinde yer alan önemli konulardan birisi olan “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’’ hakkında detaylı bilgiler aktardı. Erol ve Acar, “TC-KKTC Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ve buna bağlı olarak “Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına tarihi bir fırsat olduğunu ifade ettiler.Gerek Türkiye’de gerekse de ülkemizde bugüne kadar spor alanında yapmış oldukları çalışmalarla gündeme gelen ve bu konularda uzman kişiler olan iki profesör, bu önemli anlaşmaya tam destek verdiklerini belirttiler.Profesörler, KKTC’ye gençlik ve spor alanında çağ atlatacak bu işbirliğinin faydalarının spor camiasına çok iyi anlatılmasının gerekliliğine de dikkat çekerken bu konuda kendi üzerlerine düşen görevler var ise yardımcı olmaya da hazır olduklarını söylediler.Mithat Tekçam, profesörlerin bu konuya karşı bakış açıları ve destek sözlerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Prof. Dr. Ali Emre Erol ve Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar’a hem ziyaret hem de konuyla alakalı ilgilerinden dolayı teşekkür etti.