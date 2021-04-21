Karaman: Komşusu oynayabiliyor, KKTC oynayamıyor

Hikmet Karaman, “UEFA'nın KKTC'de uluslararası futbola izin vermemesini eleştirerek, "KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçını bile yasaklıyorsun. Orası devlet değil mi?Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor.” açıklamasını yaptı

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, UEFA'nın KKTC'de uluslararası futbola izin vermemesini eleştirerek, "KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçını bile yasaklıyorsun. Orası devlet değil mi? Önce buna cevap ver" dedi.

Hikmet Karaman, Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin"

Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimini nasıl değerlendirdiği üzerine gelen soruya Karaman, farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben şöyle düşünüyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) neden UEFA'da oynamıyor? Neden Türk takımları Kıbrıs'a gidip kendi aralarında hazırlık maçı oynayamıyor? Madem futbol evrensel, herkesin yapması gereken bir spor dalıdır. Diğer tarafta komşusu UEFA'da oynayabiliyor ama KKTC oynayamıyor. Çok merak ediyorum. Dünya ortalığı ayağa kaldırdı ama kimse demiyor ki orada bir devlet var.

KKTC'nin takımlarını UEFA'ya almıyorsun, hazırlık maçı yapılmasını bile yasaklıyorsun. Orası bir devlet değil mi? UEFA önce buna cevap versin."

