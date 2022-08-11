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Pedallar Erenköy’de döndü

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Pedallar Erenköy’de döndü
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü kapsamında Erenköy’de MTB (Dağ Bisikleti) yarışı düzenledi.
Federasyon yöneticileri, hakemler ve sporcular yarış için Erenköy’e gemi ile gittiler.
Yarış elit ve master olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.
Elit kategori birincisi 26:26:05’lik derecesiyle Erkan Güngör birinci olurken Emre Kaplan 27:44:60 ile ikinciliği, Arcan Kuzhan da 32:57:28 ile üçüncülüğü elde etti.
Master kategoride ise Ersan Karayeğen 29:32:39’luk derecesiyle birinciliğe ulaşırken Mustafa Katip 31:09:82 ile ikinci, Kemal Palaz da 31:58:51 ile üçüncü oldu.
Yarışmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel olmak üzere çok sayıda bakan, milletvekili, siyasi, askeri ve sivil yetkililer de takip etti.
Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
 
Yarış sonuçları şu şekilde;
 
Elit Kategori
1.Erkan Güngör            26:26:05
2.Emre Kaplan              27:44:60
3.Arcan Kuzhan            32:57:28
4.Kemal Ekdal              33:04:04
5.Ege Erülkü                 35:21:10
6.Berkem Karayeğen     44:04:37
7.Salih Balık                 46:43:05
                  
Master Kategori
1.Ersan Karayeğen        29:32:39
2.Mustafa Katip            31:09:82
3.Kemal Palaz               31:58:51
4.Şükrü Günsoy            34:07:60
5.Şafak Güngör             38:19:43
6.Ecvet Orhon               41:30:54
7.Mehmet Yavuzhan     -1 Lap
 
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