1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile gerçekleştirilen ve 1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası yapılıyor.

Kıbrıs Türk futboluna ve mücadele yıllarına damgasını vurmuş sembol isimlerin 1955-1974 yılları arasında yaşadığı inanılmaz öykülerin ve zorlu yılların hikayelerinin yer alacağı belgesel 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösterilecek.

Galaya katılacak olanların (0392) 227 10 47, (0533) 850 77 65 ve (0539) 119 09 26 numaralı telefonlardan katılacaklarını bildirmesi gerekiyor.

İLK DAVETİYE SERTOĞLU’NA

Söz konusu gala ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) KKTC Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette galanın ilk davetiyesi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na takdim edilirken, Sertoğlu; böylesi bir belgeselin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür etti. Ziyarette KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez de yer aldı.

SERTOĞLU: “FUTBOL BU ÜLKENİN VAROLUŞ MÜCADELESİNİN MİHENK TAŞIDIR”

Kıbrıslı Türklerin çok zorlu ve mücadele dolu yıllardan geçtiğinin altını çizen Sertoğlu, “Süreç boyunca bizlerin de fikirlerine önem verildi. Futbol Kıbrıslı Türkler için çok önemlidir. Futbol kulüpleri bu ülkenin varoluş mücadelesinin mihenk taşlarıdır. Dolayısıyla bunları yeni neslin bilmesi çok değerlidir. Bizim yıllardır anlattıklarımızı, dedelerimizin, abilerimizin anlattıklarını belgeselde izlemek ve milyonlara ulaştırmak gurur duyulacak birşeydir.”diye konuştu. Sertoğlu tüm futbol camiasını bu belgeseli izlemesi için davet etti.