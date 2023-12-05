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Pedallar BRT için dönecek

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“60. Yılda 60 kilometre” temasıyla düzenlenecek BRT 60. Yıl Bisiklet Şampiyonası Pazar günü yapılacak

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Pedallar BRT için dönecek
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Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu 60. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Bisiklet Federasyonu ile ortak
“60. Yılda 60 Kilometre”  temasıyla gerçekleştirilecek yol yarışı 10 Aralık Pazar günü yapılacak.
BRT önünden sembolik startla başlayacak olan yarış Gönyeli çemberi, alayköy çemberi Yılmazköy Mevlevi çemberinden aynı güzergahı takip ederek BRT avlusunda son bulacak.
Konuyla ilgili olarak Bisiklet Federasyonu ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
BRT binasında gerçekleştirilen törende BRT müdürü Meryem Özkurt ile Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat  protokole imza koydu.
Yarışta dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek törende yetkililer tarafından verilecek.
 
 
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