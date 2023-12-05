Zirvedekiler deplasman fatihi

Aksa Birinci Lig’de 2023 – 2024 futbol sezonunun on birinci haftası geride kalırken, lider Değirmenlik, Hamitköy’ü ve takipçisi Esentepeise Yalova’yı deplasmandamağlup ederek, haftayı kayıpsız tamamladılar. Gönyeli de Girne Halk Evi deplasmanında farklı kazanarak yeniden 3. sıraya yükseldi.Son iki haftada istemediği sonuçlar alan Dem’s Construction Çanakkale Baf Ülkü Yurdu’nun tek golle yenerek 4. Sıraya yükselirken, haftanın sürpriz sonucu olarak değerlendirilen Lapta’nın Mormenekşe deplasmanından 1 – 0’lık galibiyetle dönmesi oldu.Bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesini deplasman takımları kazanırken, 3’ün ev sahibi takımlar kazanmayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Kale ağlarının 23 kez havalandığı haftada Düzkaya – Ozanköy maçı tek golsüz tamamlanan maç oldu. Haftanın en farklı galibiyetini Girne Halk Evi deplasmanında 5 – 1’lik skorla alan Gönyeli elde etti.Gol Krallığı yarışında haftayı Gönyeli’den İlyas Yılmaz, bu hafta hat-trick yaparak 16 golle liderliğe yükseldi. Değirmenlik’ten Kasım Tağman ise 2 gol atarak 15 gole yükseldi. Bu hafta sakatlığını atlatarak takımına geri dönenen M. HacaliYılmazköy futbolcusu Mehmet Dulkadir de hat-trick yaparak takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.Bu hafta oynanan 8 maçın 7’sinde toplam 36 sarı kart gösterilirken bir tane de kırmızı kart çıktı. Girne Halk Evi – Gönyeli maçında kart çıkmazken, tek kırmızı kart Unimar Maraş futbolcusuna çıktı.Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir yenilgi alan Esentepe, zorlu Yalova deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmasını başararak bire bir rakibi ile puan farkını açarken, lideri takibini de sürdürdüGönyeli’nin yıldız golcüsü İlyas Yılmaz, Girne Halk Evi deplasmanında başarılı futbolunu 3 golle süslerken, takımına kötü gidişi sonlandıran galibiyetin gelmesini sağladıZorlu Mormenekşe deplasmanına takımını iyi hazırlayan Lapta teknik direktörü Devrim İzge, ilk devre golü bulması sonrasında ikinci devre takımın iyi kapanarak neredeyse pozisyon vermemesini sağladı ve üst üste 3. galibiyeti alarak üst sıralara tırmanmasında önemli bir paya sahip olduBirinci ligde haftanın zor maçlarından biri olan Hamitköy ile Değirmenlik arasındaki kritik maçın hakemi Zekai Töre, maçta pozisyonlara yakın olup, ekibiyle birlikte doğru kararlar üretirken, verdiği penaltı kararı da doğru olduğu için haftanın hakemi olmayı hak ettiOsman (Esentepe) Çağdaş (Çanakkale) Hasan Yanaroğlu(Lapta) Kasım (Değirmenlik)Yusuf (Çanakkale) İsmail (Lapta) Emek (Esentepe) Sertaç (Binatlı) Mustafa Hacı (Gönyeli) Malik (Binatlı) İlyas (Değirmenlik) Ahmet Can (Gönyeli) Hüseyin (Değirmenlik) Mehmet Dulkadir (Yılmazköy) Deniz (Esentepe)Mormenekşe – Lapta: 0 – 1Yalova – Esentepe: 0 – 3Düzkaya – Ozanköy: 0 – 0Girne Halk Evi – Gönyeli: 1 – 5Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0Binatlı – Maraş: 3 – 1Yılmazköy – Geçitkale: 4 – 1Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 2Gönyeli – MormenekşeBaf Ü. Yurdu – BinatlıGeçitkale – HamitköyEsentepe – Girne Halk EviLapta – Dem’sCons. ÇanakkaleOzanköy – YalovaUnimar Maraş – M. HacıaliYlmazköyM.Değirmenlik – Düzkaya