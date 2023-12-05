Zirvedekiler deplasman fatihi

Son iki haftada istemediği sonuçlar alan Dem’s Construction Çanakkale Baf Ülkü Yurdu’nun tek golle yenerek 4. Sıraya yükselirken, haftanın sürpriz sonucu olarak değerlendirilen Lapta’nın Mormenekşe deplasmanından 1 – 0’lık galibiyetle dönmesi oldu.
Bu hafta oynanan 8 maçın 4 tanesini deplasman takımları kazanırken, 3’ün ev sahibi takımlar kazanmayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Kale ağlarının 23 kez havalandığı haftada Düzkaya – Ozanköy maçı tek golsüz tamamlanan maç oldu. Haftanın en farklı galibiyetini Girne Halk Evi deplasmanında 5 – 1’lik skorla alan Gönyeli elde etti.
Gol Krallığı yarışında haftayı Gönyeli’den İlyas Yılmaz, bu hafta hat-trick yaparak 16 golle liderliğe yükseldi. Değirmenlik’ten Kasım Tağman ise 2 gol atarak 15 gole yükseldi. Bu hafta sakatlığını atlatarak takımına geri dönenen M. HacaliYılmazköy futbolcusu Mehmet Dulkadir de hat-trick yaparak takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.
Bu hafta oynanan 8 maçın 7’sinde toplam 36 sarı kart gösterilirken bir tane de kırmızı kart çıktı. Girne Halk Evi – Gönyeli maçında kart çıkmazken, tek kırmızı kart Unimar Maraş futbolcusuna çıktı.
Haftanın Takımı: Esentepe
Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir yenilgi alan Esentepe, zorlu Yalova deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmasını başararak bire bir rakibi ile puan farkını açarken, lideri takibini de sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: İlyas Yılmaz (Gönyeli)
Gönyeli’nin yıldız golcüsü İlyas Yılmaz, Girne Halk Evi deplasmanında başarılı futbolunu 3 golle süslerken, takımına kötü gidişi sonlandıran galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Direktörü: Devrim İzge (Lapta)
Zorlu Mormenekşe deplasmanına takımını iyi hazırlayan Lapta teknik direktörü Devrim İzge, ilk devre golü bulması sonrasında ikinci devre takımın iyi kapanarak neredeyse pozisyon vermemesini sağladı ve üst üste 3. galibiyeti alarak üst sıralara tırmanmasında önemli bir paya sahip oldu
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Hamitköy – Değirmenlik)
Birinci ligde haftanın zor maçlarından biri olan Hamitköy ile Değirmenlik arasındaki kritik maçın hakemi Zekai Töre, maçta pozisyonlara yakın olup, ekibiyle birlikte doğru kararlar üretirken, verdiği penaltı kararı da doğru olduğu için haftanın hakemi olmayı hak etti
Haftanın Kare Ası:
Osman (Esentepe) Çağdaş (Çanakkale) Hasan Yanaroğlu(Lapta) Kasım (Değirmenlik)
Haftanın On Biri
Yusuf (Çanakkale) İsmail (Lapta) Emek (Esentepe) Sertaç (Binatlı) Mustafa Hacı (Gönyeli) Malik (Binatlı) İlyas (Değirmenlik) Ahmet Can (Gönyeli) Hüseyin (Değirmenlik) Mehmet Dulkadir (Yılmazköy) Deniz (Esentepe)
Aksa Birinci Lig 11. Hafta sonuçları:
Mormenekşe – Lapta: 0 – 1
Yalova – Esentepe: 0 – 3
Düzkaya – Ozanköy: 0 – 0
Girne Halk Evi – Gönyeli: 1 – 5
Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Binatlı – Maraş: 3 – 1
Yılmazköy – Geçitkale: 4 – 1
Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 2
Aksa Birinci Lig 12. Hafta programı
Gönyeli – Mormenekşe
Baf Ü. Yurdu – Binatlı
Geçitkale – Hamitköy
Esentepe – Girne Halk Evi
Lapta – Dem’sCons. Çanakkale
Ozanköy – Yalova
Unimar Maraş – M. HacıaliYlmazköy
M.Değirmenlik – Düzkaya
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|11
|8
|2
|1
|27
|6
|21
|26
|2.
|Esentepe KKSK
|11
|7
|3
|1
|19
|7
|12
|24
|3.
|Gönyeli SK
|11
|6
|1
|4
|26
|12
|14
|19
|4.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|11
|5
|2
|4
|17
|12
|5
|17
|5.
|Yalova SK
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|6.
|Lapta TBSK
|11
|5
|2
|4
|14
|20
|-6
|17
|7.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|11
|3
|6
|2
|17
|15
|2
|15
|8.
|Düzkaya KOSK
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|9.
|Ozanköy SK
|11
|3
|6
|2
|12
|14
|-2
|15
|10.
|Geçitkale GSK
|11
|4
|2
|5
|20
|25
|-5
|14
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|11
|3
|4
|4
|13
|14
|-1
|13
|12.
|Mormenekşe GBSK
|11
|3
|4
|4
|16
|21
|-5
|13
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|11
|3
|3
|5
|16
|17
|-1
|12
|14.
|Binatlı YSK
|11
|2
|4
|5
|7
|14
|-7
|10
|15.
|Girne Halk Evi
|11
|2
|3
|6
|11
|22
|-11
|9
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|11
|1
|1
|9
|7
|23
|-16
|4