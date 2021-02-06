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Parkur branşı için online kursa katıldılar

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Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Menteş Baytaroğlu ile Figen Yaman Lesinger, parkur branşı düzenleme hedefine yönelik olarak Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlenen parkur aday hakem kursuna online olarak katıldılar

Parkur branşı için online kursa katıldılar
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KKTC Cimnastik Federasyonunun 2021 yılı hedefleri arasında yer alan parkur branşında müsabaka düzenleme ile ilgili çalışmaları sürüyor.
Bu hedef doğrultusunda KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği parkur aday hakem kursuna online olarak katıldılar. Konu ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından 4 – 6 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan parkur aday hakem kursuna, parkur branşımızın sorumluları, asbaşkanımız Menteş Baytaroğlu ile Yönetim ve Eğitim sorumlumuz Figen Yaman Lesingeronline olarak katılmışlardır.
Parkur branşımızıda aktif hale getirmek için gerekli altyapı hazırlıklarını yapmaktayız. Pandemi sürecinin bitmesi durumunda açık alanda tanıtım müsabakası planlıyoruz.
Seyir zevki yüksek olan parkur branşımızı, ülkemizin tarihi dokularını ön plana çıkararak yapmayı hedefliyor.”
 
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