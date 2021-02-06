Satrançta, eğitim kampına katılacaklar açıklandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından 27 – 28 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Online Milli Takım Eğitim Kampına katılma hakkı olan 2020 Milli Takım Havuzu Sporcuları açıklanarak federasyonun facebook sayfasında yayınlandı.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonundan Online Milli Takım Eğitim Kampına katılma hakkı ola sporcularla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Online Milli Takım Eğitim Kampına katılabilmek için başvuru yapmak zorunludur.
Kayıt için [email protected] adresine 15 Şubat 2021 tarihine kadar gönderilecek email içerisinde mutlaka sporcunun adı soyadı ve online eğitim süresince kullanacağı email adresi yazılmalıdır. Kurs bilgileri son kayıt tarihinden sonra ilgili sporculara bildirilecektir.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.