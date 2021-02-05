Pandemi araba piyangosunu erteletti

Birinci Lig ekibi İncirli Spor Kulübü ile BTM İkinci Lig Kulübü Tuzla Spor Kulübü yönetimleri kulüplerine gelir sağlamak adına ortak araba piyangosu düzenlemişlerdi.

Ancak 31 Ocak’ta çekilmesi planlanan piyango pademi yasaklarından dolayı ertelenirken, kulüp yönetimlerindeerteleme ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin gelinen aşamasında salgının artması ve sokağa çıkma yasağı uygulanması ve süreçteki belirsizlik nedeni ile 31 Ocak 2021’de yapacağımız araba piyangosu çekilişini 28 Şubat 2021 tarihine ertelemek zorunda kaldık.

Bizi destekleyip bilet alan tüm destekçilerimizin anlayış ile karşılayacağını umar,sağlıklı günlerde yeniden buluşmayı dileriz.”

