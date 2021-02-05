CONIFA Kadınlar Şampiyonası kupası hazır

Necati KÜLAHLILAR

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Şampiyonası için çalışmalar sürerken, kupayı kazanacak takıma verilecek kupanın da tasarımı yapıldı.

Bu Yaz ilk kez Sekelistan’da düzenlenecek olan CONIFA Kadınlar Dünya Şampiyonasında verilecek olan kupa Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun resmi sayfalarından tanıtılmaya başlandı.

