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Özel Vassıf, Tenis Federasyonu’ndan son yolculuğuna uğurlandı

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Özel Vassıf, Tenis Federasyonu’ndan son yolculuğuna uğurlandı
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Önceki gün hayatını kaybeden tenisin efsanesi Kıbrıs Şampiyonu Özel Vassıf dün Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunda düzenlenen anma töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Tören, tüm tenis ve Spor camiasının katılımı ile gerçekleştirildi. KKTF Yönetim Kurulu, Kulüp başkanları, antrenörler ve sporcuların katıldığı törende Özel Vassıf anıldı.   
 
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