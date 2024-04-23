Su Sporları Federasyonu yeni yönetimi belirlendi

Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu başkanlığına atanan Mustafa Abitoğlu yönetimi oluşturdu.

Yeni yönetim ilk toplantısını yaparak görev bölümü yapıldı ve Mayıs ayında da iki yarış düzenleme kararı aldı.

Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;

“Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı olarak atanan Mustafa Abitoğlu, yeni yönetim kurulunu oluşturduğunu açıkladı. Yönetim Kurulu As Başkan Murat Tüzünkan, Genel Sekreter Bora Mazhar, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Şebnem Sükan ve üyelerden oluşuyor.

Çocuklarımızın geleceği, su sporuna verdikleri büyük emeklerine halel gelmemesi, onların ve hocalarının motivasyonlarını yüksek tutabilmek ve hayalleri doğrultusunda ilerleyebilmeleri adına, su sporlarının hak ettiği profesyonellik ve vizyonla yönetilebilmesi hedefiyle yola çıkan KKTC Su Sporları Federasyonu Başkan ve ekibi ilk toplantısını yaparak kısa vadedeki faaliyet takvimini açıkladı.

Bu çerçevede, Federasyon Başkanı başkanlığında 20 Nisan 2024 tarihinde bir araya gelen Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1-“7-10 Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası” 11 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecektir.

2-“11+ Bireysel Yüzme Şampiyonası” 17-18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecektir.

Süreç içerisinde kulüplerle iletişimin ve karşılıklı diyalog ve işbirliği anlayışı ile ilerlemenin önemine değinen Sn. Abitoğlu, tüm yüzme kulüplerine davet gönderildiğini ve 23 Nisan tarihinden itibaren kulüp başkanları ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini de belirtti.”



