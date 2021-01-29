Özdamar: Misyonumuz kulübe her dönemde hizmet etmek

Toykan Özdamar, “KKTC Fenerbahçeliler Derneği, taraftar derneğidir.Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi kucaklamayı, kulübüne her dönemde hizmet etmeyi kendine misyon edinmiştir.” açıklamasını yaptı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar, Girne’de KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin kurulması ile ilgili açıklamalarda bulunurken,KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin misyonunu anlattı.

Toykan Özdamar’ın açıklamaları şöyle:

“Kulübümüzün derneklerden sorumlu birimi ile yaptığım görüşmede bahsekonu dernek oluşumu ile ilgili haberlerin doğru olduğu Kıbrıslı iş insanlarımızdan bu oluşum yönünde kulübümüze bir talep gittiği tarafıma iletilmiştir.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği bir taraftar derneğidir.Kurulduğu günden bu yana belli bir zümreye hizmet etmek yerine Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi kucaklamayı, kulübüne her dönemde hizmet etmeyi kendine misyon edinmiştir.

Kurulduğu 2006 yılından beri, 15 yıldır derneğimiz kulübümüze her zaman destek vermiştir. Bu koşulsuz desteğimiz bundan sonraki süreçte de siz vefalı taraftarlarımızdan alacağımız güçle hepbirlikte artarak devam edecektir.”

