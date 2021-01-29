Çoban sert tepki gösterdi

Erçin Çoban, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin kurulmasına sert tepki gösterirken, “Herkesi KKTC Fenerbahçeliler Derneğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Yeni derneği kuranların, KKTC Fenerbahçeliler Derneğiüyeliğinden ihraç edilmeleri içingerekli kurullara şahsen başvurarak talepte bulunacağım.” açıklamasını yaptı

KKTC Fenerbahçeliler Derneğieski başkanı ve Fenerbahçe kongre üyesiErçin Çoban, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin kurulmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama Erçin Çoban,açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli renktaşlarım Yaklaşık 1 (bir) yıl önce KKTC’nin ilk ve tek resmî ve tescilli derneği olan ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü ve en büyük sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren, kulübümüz Fenerbahçe Spor Kulübüne bugüne kadar birçok alanda sayısız büyük başarılar ve katkılar sağlayan KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz bazı kişiler tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştı.

Deyim yerindeyse Türkiye’de 3 Temmuz sürecinde gösterdiğimiz birlik ve dayanışma gösteren üyelerimiz sayesinde emellerine tüm tehdit ve engellemelere rağmen ulaşamamışlardır. Bugün ise sözde derneği kurarak ülkemizde birlik olan taraftarlarımızı ayrıştırıp bölmek amacındadırlar. İlk gün dedikleri gibi derneği kuranlar işi olmayan eşine oyuncak arıyordu ve an itibarı ile oyuncağını da bulmuştur.

Kulüp tarafından tanındıklarını deklare etmelerine rağmen logosu ismi ve kriterleri itibarı ile kulübümüzün bu derneği tanıması yasal olamaz. Faaliyetlerine bundan aylar öncesinde yönetici vasfını kullanarak basket takımımıza forma imzalatıp kapı kapı gezerek formaları dağıtarak derneği pasifize çalışmalarına başlamış olmalarına rağmen, bu derneğin derneğine nasıl sahip çıktıklarını ilerleyen günlerde ülkemizdeki taraftarlarımızın birlik olarak göstereceklerinden şüpheleri olmasın. Bilin ki 2 sene önce bu derneği kuran kişiler başkan olamadılar diye derneğimiz KKTC Fenerbahçeliler Derneğimize kulüp tarafından Galatasaray maçında bilet verilmesini engellemiş ve ben başkan olmazsam derneğe neler yapacağını ve samimiyetsizliklerini daha o günlerden belli etmişlerdir. Bu kişiler ile alakalı gerçek ve tüm taraftarlarımızın sahip çıktığı derneğimize daha neler yaptıklarını da gerektiği yerde gerektiği gibi deklare edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. O günlerde derneğin tescilini iptal etmekten bahseden bu samimiyetsiz ve menfaat düşkünü şahıslar bugün gelinen noktada da mazisi başarı ve ödüllerle dolu derneğimizin tescilini iptaline de yelteneceklerini tahmin eder, derneğin en uzun süreli başkanı ve üyesi olarak bu kişilerin de derneğimizin üyeliğinden ihraç edilmelerini bizzat gerekli kurullara şahsen başvurarak talepte bulunacağım. Herkesi de derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum.”

