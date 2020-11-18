Öney Çağakan’dan anlamlı davranış

Halkın Sesi Spor Dünyası ve Halk Spor foto muhabiri Öney Çağakan anlamlı ve alkışlanacak bir davranışa imza attı.
Özellikle motor sporları yarışlarında çektiği birbirinden özel fotoğraflarla bilinen Öney Çağakan, “Saçım saçın olsun. Kanser hastalarına destek” sloganıyla saçlarından uzun bir tutamı kestirerek, kanser hastalarına bağışladı.
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