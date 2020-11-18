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Hamitköy Akademide haftanın yıldızı belirleniyor

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Hamitköy Futbol Akademisinde ödüllendirme sistemi uygulamaya konurken, çocukları motive etme ve arkadaşlarına örnek olması amacıyla haftanın yıldızını seçilmeye başlandı. İlk haftanın yıldızı Ali Harun Bayraktar seçildi

Hamitköy Akademide haftanın yıldızı belirleniyor

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulunun Fırat Deniz koordinatörlüğünde yeniden faaliyete geçirdiği Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar yoğun şekilde sürerken, öğrenci futbolcuları motive etmek için de akademide ödüllendirme sistemi uygulanmaya başlandı.

Hamitköy Futbol Akademisinde ödüllendirme sistemi ile ilgili olarak ilk yapılan uygulama ise haftanın yıldızının belirlenmesi oldu. Haftanın yıldızının belirlenmesi ile ilgili olarak Hamitköy Futbol Akademisinden yapılan açıklama şöyle:

“Yeni bir düzenleme yaparak bundan sonraki antrenman günlerinde hem çocuklarımızı motive etmek hemde diğer arkadaşlarına örnek olması amacıyla antrenmanlarda gösterdikleri performans ve disiplinli davranışlar neticesinde haftanın yıldızını seçmeye başladık.

Bu hafta yapılan antrenmanlarda arkadaşlarına olan davranışları yanında performans ve en onemlisi olan disiplinli tavırlarından dolayı Ali Harun Bayraktar, haftanın yıldızı seçilmiştir. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” 

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