banner583
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
15 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
516 0
 
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
77 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
16 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
45 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
42 0
banner529
banner570

Nev Çocukları, Avrupa’da online yarışacak

banner476

Nev Çocuk Fitness Takımı, Avrupa Online Fit-Kids Şampı̇yonasında, şampiyonluklar elde etme hedefiyle yarışacaklar

Nev Çocukları, Avrupa’da online yarışacak
Nev Çocuk Fitness sporcuları uluslararası IBFF Avrupa OnlıneFit-Kids Şampı̇yonasında yarışacaklar.
6 – 7 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonasında, Halter Vücut Gelı̇ştı̇rme Federasyonu Çocuk Fitness Milli Takımında yer alan 4 – 18 yaş arası 35 sporcu bireysel ve grup olarak ülkemizi temsil edecek. 2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev Çocuk Fitness Takımı her yıl daha iyisini hedefleyerek ülkemizi temsil ediyor.
Nev Çocuk Fitness Takımından yapılan açıklamada“Şampiyon sporcular yetiştirerek ülkemizin gururu olmaya devam eden, ülkemiz sporunun dünyaya açılmasında öncülük eden Çocuk Fitness Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasında yine şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor.” ifadeleri kullanıldı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.