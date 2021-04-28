Nev Çocukları, Avrupa’da online yarışacak

Nev Çocuk Fitness Takımı, Avrupa Online Fit-Kids Şampı̇yonasında, şampiyonluklar elde etme hedefiyle yarışacaklar

Nev Çocuk Fitness sporcuları uluslararası IBFF Avrupa OnlıneFit-Kids Şampı̇yonasında yarışacaklar.

6 – 7 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonasında, Halter Vücut Gelı̇ştı̇rme Federasyonu Çocuk Fitness Milli Takımında yer alan 4 – 18 yaş arası 35 sporcu bireysel ve grup olarak ülkemizi temsil edecek. 2012 yılından bu yana ülkemizi temsilen uluslararası arenada mücadele eden Nev Çocuk Fitness Takımı her yıl daha iyisini hedefleyerek ülkemizi temsil ediyor.

Nev Çocuk Fitness Takımından yapılan açıklamada“Şampiyon sporcular yetiştirerek ülkemizin gururu olmaya devam eden, ülkemiz sporunun dünyaya açılmasında öncülük eden Çocuk Fitness Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasında yine şampiyonluklar elde etmeyi hedefliyor.” ifadeleri kullanıldı.



