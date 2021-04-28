İlkay futbolculuğu tercih etti

Gökhan KUZU
Gönyeli Futbol Akademisi hocalarından İlkay Özdemirtaş, spor kariyerine futbolcu olarak devam etme kararı aldı.
Akademi koordinatörü Hasan Özkan başta olmak üzere yönetim kurulu, katkılarından dolayı İlkay Özdemirtaş’a teşekkür ederek gelecekteki spor hayatında başarılar diledi.
İlkay Özdemirtaş, Gönyeli alt yapısında futbol oynarken, futbola ara vererek Gönyeli Futbol Akademisi teknik heyetine katılmıştı. İlkay Özdemirtaş, Gönyeli U20 Takımında futbolcu olarak sahalarda olacak.
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