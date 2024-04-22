Nev Çocuk Fitness’ten büyük başarı

Nev Çocuk Fitness şampiyon sporcuları Uluslararası Balkan Fit-Kid Şampiyonası'ndan 8 şampiyonlukla adaya döndü

Nev Çocuk Fitness K.K.T.C Milli Takım Sporcuları Hirvatistan'da düzenlenen IBFF Uluslararası Balkan Çocuk Fitness Şampiyonası’ndan 8 tane Şampiyonluk, 4 tane Balkan 2.ciliği, 3 tane Balkan 3.lüğü, 2 tane Balkan 4.lüğü ile adaya döndü.

Creditwest Bank sponsor olarak fitnesçilerimize destek verdi. Şampiyonlar geçtiğimiz gün Creditwest Bank’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Nev Fitness şampiyonları ziyaretinde Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ile Krediler Koordinatörü Caner Demircioğlu hazır bulundu.

Nev Fitness Direktörü Fitness Uluslararası Hakemi Neval Celebioglu Akgurgen geleceğimiz çocuklarımız için destek veren Creditwest ailesine teşekkür etti.

IBFF Uluslararası Balkan Çocuk Fitness Şampiyonası bu yıl Hırvatistan’ın Zagreb kentinde gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi bu yılda; Halter Vucut Gelistirme Federasyonuna bağlı Nev Fitness milli takımı ile birlikte, 28 Ülkeden Toplam 2300 Sporcu İle Acrobatic-Fitness, Fitness-Dans, Acrodans, Fit-Kids kategorilerinde podyuma çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler.

Nev Çocuk ve Gençler Fitness Kulübü 2023 yılında yurt dışında 8 farklı uluslararası şampiyonaya ve KKTC Çocuk ve Gençler Fitness Şampiyonası’na katılarak 17 madalya ile ülkemize döndü.

Creditwest Bank’tan Genç Yeteneklerimize Büyük Destek!

Spor kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerimizin Uluslarası alanda başarı elde etmelerine yardımcı olacak bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Creditwest Bankası, gönüllülük çalışmalarında her zaman sosyal desteğin önemini kendine vizyon edinerek, bu vizyon çerçevesinde bu yılda genç ve yetenekli sporcularımızın yanında oluyor.

