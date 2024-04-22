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Kapanışın galibi Karşıyaka

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Süper Ligin 28. Haftasının kapanış maçında Karşıyaka konuk olduğu Çetinkaya’yı rahat bir oyun sonucunda 3 – 0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü

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Kapanışın galibi Karşıyaka
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AKSA Süper Lig’in 28’inci hafta kapanış maçında ligde rahat bir konumda bulunan Çetinkaya ile Karşıyaka mücadele etti.  
Atatürk Stadı’nda yer alan mücadele 3-0’lık skorla Karşıyaka üstünlüğü ile tamamlanırken, Çetinkaya iki kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı.

Karşıyaka 16’ncı dakikada Ahmet Kara ve 44’üncü dakikada Ahmet Hatay’ın penaltı golü ile ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Maçın skorunu belirleyen golü 60’ıncı dakikada Assane Diatta kaydetti. Çetinkaya’da 60’ıncı dakikada Osita ve 73’üncü dakikada Mustafa Kemal Atlar kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 46 yaparken, Çetinkaya 43 puanda kaldı.
 
 
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