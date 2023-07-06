Necati Özsoy resmî başvuruyu yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olağan genel kurulu 8 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Dernek başkanlığına adaylığı daha önce açıklayan Necati Özsoy tüzük gereği 48 saat önce resmî başvurusunu da yaptı.
18 yaşından beridir KTSYD üyesi olan Necati Özsoy, halen asbaşkan olarak Burhan Gürkan’ın yönetiminde görev yapmakta.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.