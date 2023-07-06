Necati Özsoy resmî başvuruyu yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) olağan genel kurulu 8 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Dernek başkanlığına adaylığı daha önce açıklayan Necati Özsoy tüzük gereği 48 saat önce resmî başvurusunu da yaptı.

18 yaşından beridir KTSYD üyesi olan Necati Özsoy, halen asbaşkan olarak Burhan Gürkan’ın yönetiminde görev yapmakta.

