Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak takla attı

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında, Nqobile Ndeuele (E-27), yönetimindeki KG 094 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yusuf Çocuk Lastik isimli iş yeri yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı, trafik yön levhasına çarpıp takla attı

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor

