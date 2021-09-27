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Mormenekşe’den malzeme yardımı

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Mormenekşe’den malzeme yardımı
AKSA Birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, Boğaziçi Spor Kulübü’ne malzeme yardımında bulundu.
Kardeş kulüp işbirliği çerçevesinde kulüp yöneticisi Kemal Yanmaz tarafından Boğaziçi Spor Kulübü yöneticilerine malzemeler takdim edildi ve yeni sezonda başarılar dilendi.
 
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