Minikler Mete’yi andılar

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinin Mete Adanır anısına düzenlediği anı maçında Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Türk Ocağı alt yapı takımı karşılaştı.

U 10 kategorisinde oynanan anı maçı, merhum Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır’ın katkılarıyla düzenlendi. Maçtan sonra Eralp Adanır ve Çetinkaya kulüp yetkilileri tarafından takımlara ödülleri verildi.

