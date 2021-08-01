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Minikler Mete’yi andılar

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Minikler Mete’yi andılar
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisinin Mete Adanır anısına düzenlediği anı maçında Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ile Türk Ocağı alt yapı takımı karşılaştı.
U 10 kategorisinde oynanan anı maçı, merhum Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır’ın katkılarıyla düzenlendi. Maçtan sonra Eralp Adanır ve Çetinkaya kulüp yetkilileri tarafından takımlara ödülleri verildi.
 
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