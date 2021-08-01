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İkizlerin doğum günü konsepti Kaymaklı

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İkizlerin doğum günü konsepti Kaymaklı
Küçük Kaymaklı’nın fanatik taraftarlarından Halil Destebanoğulları’nın ikiz çocukları Salih ve Zühal, 9. yaşlarını kutladılar.
Arzu – Halil çiftinin ikizleri Salih ve Zühal, Küçük Kaymaklı formaları ile 9. yaşlarını kutladılar. Aile bireylerinin de Salih ve Zühal’ın mutluluğuna ortak oldukları doğum günü partisinde, doğum günü pastası da Küçük Kaymaklı arması ile yapıldı.
 
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