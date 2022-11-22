Minik kız cimnastikçiler, puanlarını artırdılar

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği etkinliklerde yarışmaya devam ediyorlar.

KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri, İstanbul'da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar 2. Etap Müsabakalarında 2 takımla yarıştılar. Birinci Lig ve İkinci Ligde yarışan KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamladılar.

İki etaptan oluşan müsabakalarda 1. Ligde yarışan takımımız puanını 190’dan, 202.067’ye çıkardı. Takımımız 5. sırayı 1 puanla kaybederek yarışmayı 6. tamamladı. 2. Ligde yarışan takımımız ise puanını 151.50’den, 180.90’a yükselterek müsabakayı 8. tamamladılar

