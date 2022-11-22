Dartsta süper lig heyecanı başladı

On takımın mücadele verdiği Darts Süper Ligi’nin ilk haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND, Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puanla kapattı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Darts Sezonunda süper lig heyecanın dün (21 Kasım 2022 Pazartesi) başladı.

On takımın mücadele verdiği Darts Süper Ligi’nin ilk haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği, LEGEND, Minareliköy, Gönyeli Darts Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü üç puanla kapattı.

VadiliDarts Derneği’ni 13-3’lük skorla mağlup eden Gönyeli Darts Birliği ilk haftanın lideri oldu.

Son şampiyon Minareliköy sezona deplasmanda 11-5’lik DiamondChild galibiyeti ile başladı

Darts Süper Ligi’nin birinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Cihangir-Cihangir Av.At.B.: 7-9

Güzelyurt Darts Birliği-LEGEND: 5-11

Diamond Child-Minareliköy: 5-11

Gönyeli Darts Birliği-VadiliDarts Derneği: 13-3

Gönyeli Av.At.K.-Mağusa Kültür Derneği: 10-6



DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gönyeli Darts Birliği 1 1 0 0 13 3 3 10

2.LEGEND 1 1 0 0 11 5 3 6

3.Minareliköy 1 1 0 0 11 5 3 6

4.Gönyeli Av.At.K. 1 1 0 0 10 6 3 4

5.Cihangir Av.At.Birliği 1 1 0 0 9 7 3 2

6.Cihangir 1 0 0 1 7 9 0 -2

7.Mağusa Kültür Derneği 1 0 0 1 6 10 0 -4

8.Diamond Child 1 0 0 1 5 11 0 -6

9.Güzelyurt Darts Birliği 1 0 0 1 5 11 0 -6

10.Vadili Darts Derneği 1 0 0 1 3 13 0 -10



