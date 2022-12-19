Minik cimnastikçilerin tümü de birinci

Cimnastik Federasyonu, Güven Sigorta sponsorluğunda 2016 – 2017 doğumlu kız – erkek çocuklara monitör test müsabakası düzenlerken, tüm çocuklar birinci ilan edildi

KKTC Cimnastik Federasyonu, Güven Sigorta sponsorluğunda 2016 – 2017 doğumlu kız – erkek çocuklara monitör test müsabakası düzenledi.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ve P&G Cimnastik Kulübü, monitör test müsabakasına katılan 6 kulüp oldu. Toplam 97 çocuğun yarıştığı Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki Güven Sigorta Monitör Test Müsabakası sonrasında derecelendirme yapılmazken, tüm çocuklar birinci ilan edildi.

97 çocuğa da madalya verilirken, KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi çocukların elde ettikleri dereceleri kulüplerine göndererek, 2023 yılında düzenlenecek olan minik kız – erkek kategorilerine çocukların yarışmacı olmalarını sağlayacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun izleyip, minikleri ödüllendirdiği Güven Sigorta Monitör Test Müsabakası ile yarışma heyecanlarını yenen minik cimnastikçiler, önemli bir de tecrübe kazandılar.

